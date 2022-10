Napoli-trainer Spalletti onder de indruk van Ajax: 'Schreuder doet goed werk'

Napoli-trainer Luciano Spalletti verwacht dat zijn ploeg het dinsdagavond zwaar krijgt tegen Ajax in de Champions League. De coach vindt het spel van de Amsterdammers vergelijkbaar met dat van de Italiaanse club.

Door onze sportredactie

"Trainer Alfred Schreuder doet goed werk dit seizoen. Hun spel lijkt op dat van ons. Ook Ajax speelt vlot combinatiespel over de grond en ze zijn ook in staat over te schakelen op een andere strijdwijze", zei Spalletti maandag op een persconferentie, daags voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Napoli is dit seizoen nog ongeslagen. De club is met twintig punten uit acht wedstrijden koploper in de Serie A. In de Champions League won Napoli ruim van Liverpool (4-1) en Rangers FC (0-3).

Napoli gaat dinsdag voor de drie punten, maakte Spalletti duidelijk. "Ook hier willen we winnen. Met die gedachte moet je aan elke wedstrijd beginnen, vind ik. Elke Champions League-wedstrijd is toch een soort cadeautje om te mogen spelen."

'Ajax heeft wat meer ervaring dan wij'

Napoli mist sterspeler Victor Osimhen tegen Ajax vanwege een hamstringblessure. Mede door het ontbreken van de aanvaller ziet Spalletti geen duidelijke favoriet. "We zullen heel goed moeten zijn om hier een resultaat te behalen."

"Ajax is een ploeg met technisch begaafde spelers en speelt modern voetbal. Ajax heeft ook wat meer ervaring dan wij in de Champions League", zei de 63-jarige coach, die uitkeek naar het duel in de ArenA. "Dit is historische grond. Het is fantastisch om hier te mogen spelen."

De wedstrijd in Amsterdam start dinsdag om 21.00 uur. Ajax en Napoli spelen volgende week woensdag opnieuw tegen elkaar in de groepsfase van de Champions League, maar dan in Napels.

Stand groep A in de Champions League: 1. Napoli 2-6 (+6)

2. Liverpool 2-3 (-2)

3. Ajax 2-3 (+3)

4. Rangers FC 2-0 (-7)

