Voormalig Real- en Juventus-spits Higuaín (34) kondigt afscheid aan

Inter Miami-spits Gonzalo Higuaín stopt aan het eind van het MLS-seizoen met voetballen. De voormalig aanvaller van onder meer Real Madrid, Napoli en Juventus kon maandag op een persconferentie zijn emoties moeilijk in bedwang houden.

Door onze sportredactie

"Hallo iedereen, vandaag wil ik jullie mijn verhaal vertellen. Ik heb lang nagedacht over deze beslissing en heb me er goed op kunnen voorbereiden", zei de 34-jarige Argentijn, die vocht tegen de tranen.

"De dag is aangebroken dat ik het voetbal vaarwel zeg. Het spelletje heeft me enorm veel gebracht. Ik voel me bevoorrecht met het voetballeven dat ik heb gehad, zowel op goede als op slechte momenten."

Inter Miami heeft dit seizoen nog twee reguliere competitiewedstrijden op het programma staan. Mogelijk plaatst de Amerikaanse club zich voor de play-offs van de MLS en wordt het afscheid van Higuaín nog iets uitgesteld.

Gonzalo Higuaín (midden) viert in mei 2012 zijn derde landstitel met Real Madrid, samen met Esteban Granero en Iker Casillas.

Higuaín sluit imposante carrière af

Higuaín speelt sinds medio 2020 voor Inter Miami, waarvoor hij 27 keer scoorde in 67 wedstrijden. Eerder kwam hij uit voor River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan en Chelsea.

Higuaín veroverde in zijn carrière in totaal zes landstitels, drie met Real Madrid en drie met Juventus. De aanvaller won in 2019 met Chelsea de Europa League door Arsenal in de finale met 4-1 te verslaan.

In het seizoen 2015/2016 werd Higuaín in dienst van Napoli met 36 doelpunten topscorer van de Serie A. Hij speelde in totaal 75 interlands voor Argentinië en scoorde daarin 31 keer.

