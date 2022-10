Oefeninterland Oranjevrouwen afgelast: spelers Zambia krijgen visum niet rond

De oefeninterland van de Oranjevrouwen tegen Zambia van donderdag gaat niet door. De speelsters van Zambia krijgen hun visum niet tijdig rond, meldt de KNVB maandag.

Vorige week werd duidelijk dat de visumprocedure voor Zambia langer in beslag nam dan aanvankelijk gedacht. De voetbalbonden van beide landen en de betrokken ministeries hebben zich ingespannen om dat proces te versnellen, maar slaagden daar niet in.

"Dit is vervelend", reageerde Jonker na afloop van de training. "Je wilt stappen zetten, vooral in deze fase. Ik wil kansen geven aan spelers en dat kan nu niet. Dat is echt heel vervelend, voor de spelers en de staf. Het is makkelijker om in twee wedstrijden kansen te geven aan spelers dan in één wedstrijd."