Zieke Miedema meldt zich af bij Oranje voor oefeninterland tegen Noorwegen

Vivianne Miedema heeft zich maandag afgemeld voor de oefeninterland van de Oranjevrouwen tegen Noorwegen. De spits van Arsenal is ziek en wordt vervangen door Katja Snoeijs van Everton.

Miedema kwam vorige week woensdag nog in actie in de laatste voorronde van de Champions League tegen Ajax (0-1). Ze maakte de enige treffer in de return op De Toekomst, waardoor Arsenal zich plaatste voor de groepsfase.