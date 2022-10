Arsenal en Miedema stuiten op Lyon van Van de Donk in Champions League

Het Arsenal van Vivianne Miedema en het Olympique Lyonnais van Daniëlle van de Donk treffen elkaar in de groepsfase van de Champions League, zo heeft de loting van maandag uitgewezen.

Arsenal schakelde afgelopen week in de laatste voorronde Ajax uit. Na de 2-2 in Londen maakte Miedema bij de return op De Toekomst de enige treffer: 1-0.

Lyon is de titelhouder in de UEFA Women's Champions League. Vorig jaar was de Franse club in de finale te sterk voor FC Barcelona, dat maandag werd ingedeeld met Bayern München, het Zweedse Rosengard en Benfica.