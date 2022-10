Haaland ook in Manchester-derby op schot: 'Zijn statistieken zijn beangstigend'

Manchester City-manager Josep Guardiola kan de statistieken van Erling Haaland amper bevatten. De Noorse spits maakte zondag tegen Manchester United (6-3) andermaal indruk met een hattrick en staat na acht Premier League-duels al op veertien goals.

"Die aantallen zijn beangstigend. Erling is zo hongerig en wil zo graag scoren. De kwaliteit die wij in de ploeg hebben, helpt hem daarbij. Maar wat hij doet, kan ik hem niet leren", zei Guardiola.

"Hij heeft een ongelooflijk goed instinct. Dat heeft hij van zijn moeder en vader meegekregen, hij is ermee geboren. Erling doet bij ons wat hij ook in Noorwegen, Oostenrijk en Duitsland heeft gedaan: scoren."

City betaalde afgelopen zomer 60 miljoen euro om de 22-jarige Haaland over te nemen van Borussia Dortmund. Hij kwam in zijn eerste wedstrijd (om het Community Shield tegen Liverpool) niet tot scoren, maar daarna ging het lopen.

In de vorige twee thuiswedstrijden van City in de Premier League maakte Haaland ook al een hattrick. In de Champions League scoorde hij al drie keer in twee wedstrijden namens zijn nieuwe club.