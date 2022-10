Bosz vreest niet voor ontslag na vierde verlies op rij met Olympique Lyonnais

Peter Bosz vreest niet dat hij op korte termijn zal worden ontslagen bij Olympique Lyonnais. De Nederlander ging zondagavond met zijn club onderuit bij RC Lens (1-0), wat de vierde competitienederlaag op rij betekende.

Door onze sportredactie

"Of ik bang ben om mijn baan te verliezen? Nee, dat ben ik niet. Jij wel?", zei Bosz op de persconferentie na de wedstrijd, toen een journalist hem naar zijn toekomstperspectief vroeg.

"Ik wil geen excuses zoeken en we moeten niet vergeten dat Lens een goede ploeg heeft. Maar we misten vandaag veel spelers, bijna de helft van het team. Al hadden we het dan alsnog beter moeten doen."

Lyon ging in de drie vorige speelrondes van de Ligue 1 al onderuit tegen Lorient (3-1), AS Monaco (2-1) en Paris Saint-Germain (0-1). De zevenvoudig landskampioen staat slechts zevende.

'Bij Lyon is er altijd druk'

Bosz, die eerder De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen onder zijn hoede had, is sinds vorig seizoen trainer van Lyon. Hij heeft er een aflopend contract.

Onlangs werd de druk op Bosz al opgevoerd, toen Lyon-directeur Vincent Ponsot in een interview zei "niet tot februari of maart" te wachten tot de club zich in de Franse top meldt.

Bosz heeft niet het gevoel dat het komende thuisduel met Toulouse bepalend is voor zijn toekomst. "Uiteindelijk zijn alle wedstrijden belangrijk. Maar we kunnen niet blijven verliezen. Vier nederlagen op rij is te veel. De komende wedstrijden zijn belangrijk, maar bij Lyon is er altijd druk."

De 58-jarige Bosz kan zich dit seizoen volledig op de competitie richten met Lyon. De club werd vorig seizoen achtste, waarmee naast Europees voetbal werd gegrepen.

