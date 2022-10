Bosz na dramatische reeks met Lyon voor derde keer op rij ontslagen

Peter Bosz is ontslagen als trainer van Olympique Lyonnais, zo melden onder meer ESPN en L'Équipe . De Nederlandse coach wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de Franse club in de afgelopen weken.

Door onze sportredactie

De 58-jarige Bosz was bezig aan zijn tweede seizoen bij Lyon, waar hij nog een contract tot de zomer van 2023 had. In de afgelopen weken presteerde de ploeg van Bosz dramatisch in de Franse competitie.

Volgens Franse media is Laurent Blanc de beoogde opvolger van de Nederlander. De oud-verdediger zit een half jaar zonder club sinds zijn ontslag bij het Qatarese Al-Rayyan.

Lyon begon dit seizoen nog goed in de Ligue 1, maar pakte in de voorbije vijf duels slechts één punt. Daardoor is de achterstand op de plekken die recht geven op Champions League-deelname al fors. Vrijdag speelde de meervoudig landskampioen in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Toulouse.

Het is de derde keer op rij dat Bosz vroegtijdig moet vertrekken bij zijn club. Na één seizoen bij Ajax ging hij in 2017 aan de slag bij Borussia Dortmund, waar hij al na 24 duels werd ontslagen. Bij Bayer Leverkusen hield hij het vervolgens langer vol, maar daar werd hij na 108 duels de laan uit gestuurd.

Trainerscarrière Peter Bosz 2002-2003: De Graafschap (34 duels)

2004-2006: Heracles Almelo (36 duels)

2010-2013: Heracles Almelo (116 duels)

2013-2016: Vitesse (103 duels)

2016-2016: Maccabi Tel Aviv (23 duels)

2016-2017: Ajax (56 duels)

2017-2017: Borussia Dortmund (24 duels)

2018-2021: Bayer 04 Leverkusen (108 duels)

2021-2022: Olympique Lyon (57 duels)

Peter Bosz is weer ontslagen als trainer. Foto: Getty Images

Clubleiding voerde druk in laatste weken op

Het ontslag van Bosz kondigde zich al enkele weken geleden aan. Vorige maand voerde technisch directeur Vincent Ponsot in gesprek met de Franse krant Le Progrès de druk op. Ponsot benadrukte dat de clubleiding vindt dat Lyon in de top drie van Frankrijk hoort.

"Hij is ervan op de hoogte dat we niet tot februari of maart zullen wachten", zei Ponsot enkele weken geleden. "We geloven in Peter en zijn staf, maar we zitten niet meer in het vorige seizoen."

Bosz en Lyon eindigden vorig seizoen al teleurstellend als achtste in de Franse competitie, waardoor de ploeg dit seizoen geen Europees voetbal speelt. Vorig seizoen haalde Lyon nog de kwartfinale van de Europa League, waarin het verloor van West Ham United.

Aanbevolen artikelen