Emmen en Heerenveen zorgen met 0-0 voor primeur aan De Oude Meerdijk

FC Emmen en sc Heerenveen hebben zondag voor een primeur gezorgd aan De Oude Meerdijk. Voor het eerst eindigde een Eredivisie-duel in Emmen in een doelpuntloos gelijkspel.

Er werd tot deze editie van Emmen-Heerenveen nooit een Eredivisie-wedstrijd doelpuntloos gelijkgespeeld in het stadion van FC Emmen, dat momenteel bezig is aan het vierde seizoen in de Eredivisie. In totaal eindigden drie Eredivisie-duels van Emmen in de brilstand, dat waren allemaal uitduels.