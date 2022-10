Real verliest koppositie aan FC Barcelona door eerste puntenverlies van seizoen

Real Madrid heeft zondag de koppositie in La Liga verloren aan FC Barcelona. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti kwam mede door een gemiste penalty van Karim Benzema niet verder dan 1-1 tegen Osasuna en leed daarmee het eerste puntenverlies van het seizoen. In Italië is het Nederlands getinte Atalanta medekoploper.

Door onze sportredactie

In de eerste helft leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Real, dat Benzema weer kon verwelkomen na een blessure. De regerend landskampioen domineerde de wedstrijd in het eigen Estadio Santiago Bernabéu en kwam op slag van rust verdiend op voorsprong. Een voorzet van Vinícius Júnior schoot door en belandde in de verre hoek.

Uit een van de weinige aanvallen kwam Osasuna op gelijke hoogte. Kike García was de gevierde man bij de bezoekers met een fraaie kopbal, waarmee hij Real-doelman Andriy Lunin kansloos liet. Lunin verving onder de lat de geblesseerde Thibaut Courtois.

Tien minuten voor tijd kreeg Real een uitgelezen kans om op 2-1 te komen. Benzema werd in scoringspositie naar de grond geduwd door Unai García, waarna de scheidsrechter rood trok en Real een penalty toekende. Vanaf 11 meter schoot Benzema echter op de lat.

Vlak daarna werd een treffer van de Fransman afgekeurd vanwege buitenspel. Tegen de man van Osasuna was Real in de slotfase nog een aantal keren dicht bij de winnende 2-1, maar de bezoekers hielden stand.

Door de puntendeling moet Real de koppositie laten aan FC Barcelona, dat zaterdag met 0-1 bij Real Mallorca won. Real heeft evenveel punten als de aartsrivaal (negentien), maar een veel minder doelsaldo (+18 om +11). Aan het einde van het seizoen is bij een gelijke stand alleen niet het doelsaldo maar het onderling resultaat doorslaggevend. Op 16 oktober staan beide teams voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar.

Atalanta is nog altijd ongeslagen in de Serie A. Foto: Getty Images

Nederlanders medekoploper met Atalanta

In Italië blijven Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer uitstekend presteren met Atalanta. De club uit Bergamo won in eigen huis met 1-0 van Fiorentina en is daardoor met Napoli ongeslagen koploper in de Serie A.

Het enige doelpunt in de wedstrijd viel na een uur spelen. Luís Muriel dribbelde na een ingooi aan de linkerkant fraai langs twee man en bood de geheel vrijstaande Ademola Lookman een niet te missen kans.

Bij Atalanta maakten De Roon, Koopmeiners en Hateboer de negentig minuten vol. Koopmeiners viel ruim een week geleden met een hersenschudding uit in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Polen, maar is dus weer fit.

Atalanta is aan een uitstekende serie in de Serie A bezig. De nummer acht van het afgelopen seizoen is na acht wedstrijden ongeslagen. Van die acht duels won de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini er zes.

Met twintig punten deelt Atalanta de koppositie met Napoli. Laatstgenoemde club heeft alleen een beter doelsaldo (+12 om +9). De Napolitanen, die zaterdag van met 3-1 van Torino wonnen, nemen het dinsdag in de Champions League op tegen Ajax.

Juventus doorbrak de negatieve spiraal door in eigen huis met 3-0 van het Bologna van Jeredy Schouten te winnen. Filip Kostic, Dusan Vlahovic en Arek Milik scoorden voor de club uit Turijn, die de voorgaande drie competitiewedstrijden niet wist te winnen. Juventus staat nu zevende en heeft zeven punten minder dan Napoli en Atalanta.

