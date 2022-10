Nederlanders blijven ongeslagen met Atalanta en zijn medekoploper in Serie A

Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer blijven uitstekend presteren met Atalanta. De club uit Bergamo won zondag in eigen huis met 1-0 van Fiorentina en is daardoor met Napoli ongeslagen koploper in de Serie A.

Door onze sportredactie

Het enige doelpunt in de wedstrijd viel na een uur spelen. Luís Muriel dribbelde na een ingooi aan de linkerkant fraai langs twee man en bood de geheel vrijstaande Ademola Lookman een niet te missen kans.

Bij Atalanta maakten De Roon, Koopmeiners en Hateboer de negentig minuten vol. Koopmeiners viel ruim een week geleden met een hersenschudding uit in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Polen, maar is dus weer fit.

Atalanta is aan een uitstekende serie in de Serie A bezig. De nummer acht van het afgelopen seizoen is na acht wedstrijden ongeslagen. Van die acht duels won de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini er zes.

Met twintig punten deelt Atalanta de koppositie met Napoli. Laatstgenoemde club heeft alleen een beter doelsaldo (+12 om +9). De Napolitanen, die zaterdag van met 3-1 van Torino wonnen, nemen het dinsdag in de Champions League op tegen Ajax.

Aanbevolen artikelen