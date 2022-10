Oud-Feyenoorder Sinisterra krijgt opmerkelijke rode kaart bij gelijkspel met Leeds

Delen via E-mail

Luis Sinisterra heeft zondag een opmerkelijke rode kaart gekregen bij het Premier League-duel tussen Leeds United en Aston Villa (0-0). De oud-Feyenoorder verhinderde het nemen van een vrije trap van Aston Villa, waardoor hij zijn tweede gele kaart kreeg.

Leeds-aanvaller Sinisterra had in de 26e minuut al geel gekregen voor een overtreding op John McGinn. Hij kreeg vlak na rust zijn tweede gele kaart. Sinisterra duwde Jacob Ramsey, maar dat kwam hem nog niet op een gele kaart te staan. Pas toen hij daarna de vrije trap hinderde, werd hij weggestuurd.

De 23-jarige Sinisterra liet zich de laatste weken juist op een positieve manier gelden. De Colombiaan scoorde in de laatste twee Premier League-wedstrijden van Leeds en was ook driemaal trefzeker in twee vriendschappelijke interlands met Colombia.