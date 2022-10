Ten Hag gaat maandag in gesprek met spelers na 'onacceptabel' verlies in derby

Volgens Erik ten Hag is de stevige nederlaag van Manchester United in de derby tegen Manchester City vooral te wijten aan een gebrek aan vertrouwen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg zondag met 6-3 verliezen bij de stadgenoot en roept zijn spelers maandag op het matje.

"Het komt door een gebrek aan vertrouwen", verklaarde Ten Hag de nederlaag na afloop van de wedstrijd. "Ik ben verrast dat we het niet op het veld hebben laten zien."

United stond bij rust al met 4-0 achter tegen City door goals van Erling Haaland en Phil Foden (ieder twee keer). Oud-Ajacied Antony deed kort na rust wat terug namens de ploeg van Ten Hag, maar de thuisploeg liep daarna uit naar 5-1. Anthony Martial scoorde in de slotfase nog twee keer voor de bezoekers.

"Ik zal ze morgen laten zien dat wij de overhand hadden kunnen hebben", kondigde Ten Hag aan. "Vlak voor het eerste doelpunt veroverden wij de bal en hadden we een kans kunnen creëren, maar we gaven de bal weg. Dat is onacceptabel."

"Het is vier weken geleden (het laatste competitieduel van United, red.), maar toen zag ik een ander team en een andere spirit", zei Ten Hag. "Vandaag waren we niet goed in de aanval en in balbezit."

'Dit is niet te vergelijken met de nederlaag tegen Brentford'

Begin september kwam Manchester United voor het laatst in actie. Toen bezorgden 'The Red Devils' koploper Arsenal (3-1) de eerste nederlaag van het seizoen en boekten ze de vierde competitiezege op rij. Voor die reeks verloren ze kansloos bij Brentford (4-0).

"Als je geen strijdlust toont, en dat deden we niet, heb je een probleem tegen een ploeg als Manchester City", zei Ten Hag. "Ik denk niet dat je dit met de wedstrijd tegen Brentford kan vergelijken. Tegen Brentford liepen we te weinig. Vandaag waren we niet gedisciplineerd genoeg. Nogmaals, het was een gebrek aan vertrouwen."

Door de nederlaag in de stadsderby staat Manchester United nu zesde. De achterstand op koploper Arsenal en nummer twee City is nu respectievelijk negen en acht punten, al heeft United een duel minder gespeeld.

