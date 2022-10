Spierings helpt Toulouse aan zege in door traangas onderbroken derby

Stijn Spierings heeft Toulouse zondag in de Ligue 1 aan een zege geholpen in de thuiswedstrijd tegen Montpellier. De Nederlander maakte een doelpunt in de met 4-2 gewonnen derby, die tijdelijk werd onderbroken nadat de politie met traangas had gespoten in het uitvak.

Door onze sportredactie

Spierings zorgde in de achttiende minuut voor de 1-1 van Toulouse. Nicolas Cozza had al in de zevende minuut voor de openingstreffer van Montpellier gezorgd.

Nog voor rust liep de thuisploeg via goals van voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal en Fares Chaibi uit naar 3-1. Branco van den Boomen gaf bij beide treffers de assist. Kort na rust breidde Brecht Dejaegere de voorsprong op aangeven van Aboukhlal verder uit.

De wedstrijd werd ontsierd door verschillende incidenten op de tribunes en na een uur moest het duel zelfs worden onderbroken. Politieagenten stormden het vak van de Montpellier-fans binnen en probeerden de rellen met traangas te stoppen. Het traangas kwam ook op het veld terecht, waardoor het duel moest worden stilgelegd.

Na de onderbreking van een kwartier moest Toulouse vrijwel meteen met tien man verder door een tweede gele kaart voor Mikkel Desler. Montpellier kwam via Elye Wahi nog terug tot 4-2, maar wist de nederlaag niet meer te voorkomen.

Spierings en Van den Boomen speelden de hele wedstrijd mee bij Toulouse. Thijs Dallinga speelde tot een kleine twintig minuten voor tijd mee bij de thuisploeg. Toulouse en Montpellier staan beide in de middenmoot.

