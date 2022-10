Druk op Bosz neemt verder toe na vierde competitienederlaag op rij met Lyon

Delen via E-mail

Peter Bosz heeft zondag met Olympique Lyonnais de vierde nederlaag op rij geleden in de Ligue 1. De Nederlandse coach ging met zijn ploeg onderuit bij RC Lens: 1-0. Stijn Spierings scoorde voor Toulouse in een door traangas onderbroken derby.

Bij Lens-Lyon was Alexandre Lacazette namens de bezoekers het dichtst bij een treffer. De Franse spits schoot de bal na een klein half uur op de lat. Aan de andere kant stichtte voormalig Vitesse-spits Loïs Openda een aantal keer gevaar.

Door de matige serie is Lyon naar de zevende plaats gezakt. Lens heeft vijf punten meer en staat na negen speelrondes vierde.

Medio vorige maand voerde technisch directeur Vincent Ponsot de druk op Bosz al op. Ponsot stelde toen op korte termijn resultaten en een plek in de top drie te verwachten.

Eerder op de dag won Toulouse de derby tegen Montpellier met 4-2. Spierings zorgde in de achttiende minuut voor de 1-1 van de thuisploeg. Nicolas Cozza had al in de zevende minuut voor de openingstreffer van Montpellier gezorgd.