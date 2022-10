Kökçü kritisch na misstap Feyenoord in Nijmegen: 'We moeten veel beter'

Orkün Kökçü baalt als een stekker van het puntenverlies van Feyenoord tegen NEC. Door de 1-1 in Nijmegen verzuimde de ploeg van trainer Arne Slot te profiteren van de misstappen van Ajax en PSV.

Door onze sportredactie

"Natuurlijk wisten we van tevoren dat ze punten hadden verspeeld", zei aanvoerder Kökçü na afloop tegen ESPN. "We probeerden alles te geven. De eerste helft is dan zo belangrijk: als je met 1-0 voor staat, is het eigenlijk gedaan. Maar ja, dat hebben we nagelaten. De tweede helft was niet goed genoeg."

Feyenoord kwam nog wel op voorsprong in het Goffertstadion: Quinten Timber scoorde halverwege de eerste helft met een afstandsschot. Lang konden de Rotterdammers niet genieten van de 0-1. Iván Márquez kopte op slag van rust de 1-1 binnen uit een hoekschop van Oussama Tannane.

Ondanks drie wissels na een uur spelen kon Feyenoord niet overtuigen in de tweede helft en liep de club niet verder in op Ajax, dat zaterdag eveneens met 1-1 gelijk speelde tegen Go Ahead Eagles. De vijftienvoudig landskampioen staat nu wel op 'slechts' één punt van PSV. De Eindhovenaren gingen zaterdag met 3-0 af bij SC Cambuur.

De puntendeling in Nijmegen leidde tot veel gemor bij de meegereisde supporters uit Rotterdam. Kökçü had daar begrip voor. "Ze steunen ons overal, met alles wat ze kunnen. Balen dat je ze niks kunt teruggeven."

"Na gisteren waren ze gebrand op een overwinning. Vandaar dat hun reactie niet top was, maar het was volkomen terecht. We moeten veel beter dan dit. Als je hier gelijkspeelt, moet je meer dan teleurgesteld zijn."

Arne Slot was teleurgesteld na de 1-1 tegen NEC. Foto: Pro Shots

Slot wil weinig kwijt over afgekeurde treffer

Trainer Slot weigerde na afloop de schuld van het gelijkspel in de schoenen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük te schuiven. De arbiter keurde in de slotfase een treffer van Santiago Giménez af, omdat NEC-doelman Jasper Cillessen bij een uittrap de bal tegen hem aanschoot. Daar gebeurde niets onreglementairs, maar toch ging de treffer niet door.

"Ik moet me vooral focussen op de dingen waar we invloed op hebben en zo min mogelijk hier iets van vinden", zei Slot in eerste instantie. Later ging hij er toch dieper op in. "Hij beweegt helemaal niet. Hij staat op dezelfde plek. Hij deed alleen zijn billen naar achteren. Maar hij floot al voordat hij de bal binnenschoot."

Slot was teleurgesteld dat zijn invallers Giménez, Sebastian Szymanski en Lutsharel Geertruida zich niet onderscheidden in de moeizame tweede helft van Feyenoord. En dat terwijl de bezoekers voor rust het betere van het spel hadden.

"Wij moeten vooral naar ons laatste uur kijken. Het laatste uur was het moeilijk voor ons om in de kleine ruimte creatief te zijn. Wellicht werden zij gesteund door de 1-1. Ik hoopte dat de invallers het verschil zouden maken, maar vandaag was dat helaas niet het geval."

