Feyenoord bijt zich stuk op NEC en kan niet profiteren van misstap PSV en Ajax

In navolging van PSV en Ajax heeft ook Feyenoord punten laten liggen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot bleef op bezoek bij NEC op een 1-1-gelijkspel steken.

Door onze sportredactie

Aanvankelijk was er niets aan de hand voor Feyenoord, dat sterker was en via Quinten Timber op voorsprong kwam. Nog voor rust herstelde NEC'er Ivan Márquez het evenwicht. In de tweede helft was het duel meer in balans en waren grote kansen schaars.

Bij een overwinning was Feyenoord in punten gelijk gekomen met nummer twee Ajax. De vijftienvoudig landskampioen staat nu vierde, met een achterstand van drie punten op koploper AZ.

NEC is de koning van de gelijke spelen in de Eredivisie. De ploeg van coach Rogier Meijer stapte al voor de zesde keer op rij met een punt van het veld en begeven zich in de middenmoot.

Donderdag staat voor Feyenoord de derde groepswedstrijd in de Europa League op het programma. Op Deense bodem is FC Midtjylland dan de tegenstander.

Quinten Timber zette Feyenoord op 0-1 in het Goffertstadion. Foto: Pro Shots

Aanvankelijk weinig problemen voor Feyenoord

Feyenoord begon zondag goed aan het duel met NEC. De ploeg van Slot zette veel druk, wat uitmondde in kansen voor onder anderen Danilo, die keeper Jasper Cillessen zag redden.

Nadat NEC zich via Oussama Tannane (schot in de handen van Justin Bijlow) had laten gelden, was het raak voor de bezoekers. Timber verschalkte Cillessen na een combinatie met Danilo met een schot in de benedenhoek.

De voorsprong was verdiend, maar werd niet in stand gehouden. Zo'n tien minuten voor rust was het de mee naar voren gekomen verdediger Márquez die bij een van de spaarzame NEC-kansen raak schoot uit een voorzet van Tannane.

Na rust liet NEC zich meer gelden, al waren de Nijmegenaren vaak te slordig om tot echte kansen te komen. Aan de andere kant lukte het ook Feyenoord amper om Cillessen te testen. Javairô Dilrosun en invaller Santiago Giménez noteerden mislukte pogingen.

In de slotfase nam de Rotterdamse druk toe, maar bleef NEC vrij eenvoudig op de been. Bij Feyenoord maakte de van Pfeiffer herstelde Lutsharel Geertruida nog zijn rentree, maar ook hij kon niets meer aan de stand veranderen.

Jasper Cillessen droeg een roze shirt om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker. Foto: Pro Shots

Aanbevolen artikelen