Van de Streek bezorgt flink gewijzigd FC Utrecht zege op Excelsior

FC Utrecht heeft zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior gewonnen. Met een flink gewijzigde ploeg waren de Domstedelingen met 0-1 te sterk voor de Kralingers.

De omslag van Fraser pakte goed uit. FC Utrecht domineerde de wedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion en kwam na een half uur spelen op voorsprong. Van de Streek troefde zijn belager af bij een hoekschop van Can Bozdogan en kopte zijn eerste doelpunt van het seizoen binnen.

Excelsior was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, maar een grote kans was niet aan Reda Kharchouch besteed en de VAR zag geen penalty in een charge van Mark van der Maarel. Daardoor bleef trainer Marinus Dijkhuizen met lege handen achter tegen de club waar hij van 2018 tot 2020 werkzaam was als assistent-trainer en videoanalist.