Australische bekerfinale overschaduwd door nazigebaren en racisme supporters

Supporters van Sydney United 58 hebben zich zaterdag misdragen tijdens de Australische bekerfinale tegen Macarthur FC. Ze maakten op de tribune de nazigroet en zongen fascistische en racistisch getinte liederen.

Sommige fans van Sydney United 58, een club die ooit werd opgericht door Kroaten in Australië, verstoorden voor de aftrap een speech waarin alle bevolkingsgroepen in Australië welkom werden geheten en ook het volkslied. Op beelden is te zien dat ze vlaggen met omstreden symbolen bij zich hadden.