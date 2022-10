Ten Hag en United stevenen af op pijnlijke nederlaag tegen Manchester City

Erik ten Hag gaat naar alle waarschijnlijkheid een zeer pijnlijke nederlaag lijden met Manchester United. Halverwege keken 'The Red Devils' tegen een 4-0-achterstand aan in de derby. Na 55 minuten verkleinde ex-Ajacied Antony de achterstand tot 4-1, maar daarna liep Manchester City weer verder uit.

Door onze sportredactie

Manchester City liet er geen gras over groeien in het Etihad Stadium. Met fraaie aanvallen werd de stadgenoot met de rug tegen de muur gezet. De onvermijdelijke 1-0 viel na acht minuten. Op aangeven van Bernardo Silva sloeg Phil Foden toe na een aanval over links.

Manchester City rook bloed en kreeg diverse mogelijkheden op de 2-0. Zo raakte Ilkay Gündogan de paal uit een vrije trap. De formatie van Josep Guardiola speelde wervelend combinatievoetbal. Door voortdurend de oplossing naar voren te zoeken droeg Nathan Aké bij aan het dominante spel van de ploeg van Josep Guardiola. Het duurde echter even voordat Manchester City de suprematie omzette in meer treffers.

In de laatste fase voor rust sloegen 'The Citizens' alsnog keihard toe. Via twee goals van Erling Haaland een treffer van Foden liep de thuisploeg uit naar 4-0. Bij de 2-0 kopte de 22-jarige Noor raak uit een hoekschop van Kevin De Bruyne, die met een splijtende pass eveneens de assist verzorgde bij de 3-0 van Haaland. De oud-speler van onder meer Borussia Dortmund heeft nu in acht Premier League-duels liefst dertien goals voor zijn rekening genomen.

Manchester City loopt razendsnel uit

Daarbij bleef het niet. Vlak voor rust was Foden het eindstation van een subliem uitgevoerde counter, met deze keer Haaland in de rol van aangever. In de eerste helft noteerde Manchester City liefst vijftien doelpogingen, twaalf meer dan Manchester United.

De suprematie van de thuisploeg blijkt ook uit de statistiek van Expected Goals, waarin de kwaliteit en kwantiteit van kansen wordt gemeten op basis van soortgelijke doelpogingen uit het verleden. De ploeg van Ten Hag kwam tot de zeldzaam lage score van 0,1, waar Manchester City 2,5 noteerde.

Tyrell Malacia, die het net als zijn teamgenoten erg lastig had en in de eerste helft een gele kaart kreeg, bleef halverwege achter in de kleedkamer. Na de hervatting bleef het spelbeeld aanvankelijk onveranderd, met een dominerend Manchester City. Uit het niets deed Manchester United echter wat terug. Christian Eriksen vond Antony, die met zijn linker doel trof van grote afstand. Door goals van Haaland en Foden liep Manchester City echter uit naar 6-1.

Ten Hag leek juist voor ommekeer te hebben gezorgd

Ten Hag had de afgelopen maand de weg naar boven juist ingezet. Na de nederlagen tegen Brighton & Hove Albion en Brentford boekte Manchester United vier zeges op rij. Onder meer Arsenal werd verslagen in die reeks.

Vrijdag werd Ten Hag uitgeroepen tot manager van de maand september in de Premier League.

