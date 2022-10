Ajax Vrouwen wint met 7-0 na CL-domper, curieuze eigen goal bij PSV-ADO

Ajax Vrouwen heeft zondag de teleurstelling van de uitschakeling in de Champions League overtuigend van zich afgespeeld. De ploeg van trainer Suzanne Bakker won thuis met liefst 7-0 van sc Heerenveen. In Eindhoven gaf PSV een voorsprong, verkregen door een curieuze eigen goal, uit handen tegen ADO Den Haag: 1-1.

Bij Ajax-Heerenveen opende Tiny Hoekstra in de 26e minuut de score. De 26-jarige aanvaller, die tussen 2012 en 2021 onder contract stond bij Heerenveen, vergrootte de marge tien minuten later naar twee op sportpark De Toekomst.

Sherida Spitse zorgde er vlak daarna voor dat de wedstrijd voor rust al was beslist. Voor de aanvoerder van Ajax was het haar eerste doelpunt van het seizoen. Victoria Pelova tekende in de 57e minuut voor de 4-0 met een schot in de kruising. Nikita Tromp, Hoekstra en Romée Leuchter maakten het doelpuntenfestijn compleet.

Ajax liep woensdagavond nog een plek in de groepsfase van de Champions League mis door een 0-1-nederlaag tegen het Arsenal van matchwinner Vivianne Miedema. Na afloop ging het vooral over de doelen, die voor de wedstrijd 10 centimeter te klein bleken. Het probleem werd voor het duel verholpen.

Sherida Spitse maakte tegen Heerenveen haar eerste doelpunt van het seizoen. Foto: Pro Shots

Curieuze treffer brengt PSV geen zege

PSV leek tegen ADO een nipte zege te boeken door een controversiële treffer in de 72e minuut. Keeper Barbara Lorsheijd verwerkte een corner niet goed en worstelde bij de eerste paal met de bal, die tegen de rug van haar ploeggenote kwam. Uiteindelijk had Lorsheijd de bal klem, maar de grensrechter gaf aan dat de de bal de doellijn was gepasseerd. In de herhaling leek daar geen sprake van.

ADO toonde wel veerkracht na dat wrange tegendoelpunt. De ploeg van trainer Sjaak Polak raakte direct daarna de paal, maar kwam in de slotfase alsnog op gelijke hoogte. Jaimy Ravensbergen schoot raak na fraai combinatiespel.

De koppositie in de Vrouwen Eredivisie is in handen van Feyenoord, dat de eerste drie wedstrijden won. FC Twente en Ajax speelden nog maar twee duels en kunnen ook op negen punten uit drie wedstrijden komen.

