Fortuna wint tegen Volendam ook tweede wedstrijd onder trainer Velázquez

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Fortuna Sittard heeft zondag ook de tweede wedstrijd onder trainer Julio Velázquez gewonnen. De Spanjaard, die begin september werd aangesteld, leidde zijn ploeg naar een 2-0-overwinning. FC Volendam had weinig in te brengen.

De eindstand stond bij rust al op het scorebord in het Fortuna Sittard Stadion. De Portugees Úmaro Embaló zorgde met een prachtig schot in de verre hoek voor de openingsgoal en Oguzhan Özyakup tekende van dichtbij voor de tweede treffer.

Fortuna was veel sterker, zeker nadat Volendam in de 39e minuut met tien man verder moest. Bilal Ould-Chikh maakte een lompe overtreding, waarna scheidsrechter Dennis Higler hem op advies van de VAR rood gaf.

In de tweede helft kreeg Fortuna genoeg kansen om de score uit te breiden. Zo raakte aanvoerder Burak Yilmaz de paal nadat hij keeper Filip Stankovic had omspeeld en trof Iñigo Córdoba de lat.

Velázquez is pas de tweede Fortuna-coach die zijn eerste twee wedstrijden met de club wint. Hans van Doorneveld ging hem in 1987 voor. Fortuna heeft nu zeven punten uit acht speelrondes en staat daarmee veertiende.

Voor het FC Volendam van trainer Wim Jonk is de situatie zorgelijk. Er werden pas vijf punten gepakt. Als FC Emmen later op de dag minstens een punt pakt tegen sc Heerenveen, dan is Volendam hekkensluiter.