Slot laat Feyenoord tegen NEC voor vierde keer op rij in zelfde formatie starten

Feyenoord begint zondag in dezelfde opstelling aan de uitwedstrijd tegen NEC als in de laatste weken. Trainer Arne Slot houdt ondanks de 4-3-nederlaag bij PSV in de vorige speelronde vertrouwen in zijn elftal.

Door onze sportredactie

Opstelling NEC Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Proper, Tannane, Schöne; Tavsan, Dimata, Mattsson.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, López; Timber, Dilrosun, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi.

Slot kan in het Gofferstadion alleen niet over verdediger Quilindschy Hartman en aanvaller Patrik Walemark beschikken. Aanvoerder Orkun Kökçü liep tijdens de interlandperiode een lichte blessure op, maar is gewoon beschikbaar.

Met dezelfde elf namen was Feyenoord in de afgelopen weken succesvol tegen Sparta Rotterdam (3-0-winst) en Sturm Graz (6-0). Tegen PSV kon net geen goed resultaat geboekt worden.

Tegenstander NEC begint met één verandering in de basisopstelling. Spelmaker Oussama Tannane moest in de vorige speelronde het doelpuntloze uitduel met FC Utrecht aan zich voorbij laten gaan, maar is weer beschikbaar en verwijst Mikkel Duelund naar de bank.

Bij een overwinning op NEC komt Feyenoord in punten gelijk met nummer twee Ajax. AZ heeft een punt meer dan de Amsterdammers en staat bovenaan. NEC-Feyenoord begint om 14.30 uur.

Voordat scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd in gang zet, wordt eerst een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de voetbalrellen in Indonesië.

Aanbevolen artikelen