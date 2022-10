Minuut stilte bij Eredivisie-duels voor slachtoffers van rellen in Indonesië

Voorafgaand aan alle wedstrijden van zondag in de Eredivisie wordt een minuut stilte gehouden, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de voetbalrellen in Indonesië. Ook in de Spaanse competitie wordt er stilgestaan bij de tragedie.

Zeker 174 mensen kwamen om het leven bij rellen in en om het Kanjuruhan-stadion in Malang, op Java. Supporters van de rivaliserende clubs Arema FC en Persebaya Surabaya gingen elkaar te lijf nadat de uitploeg met 2-3 had gewonnen.

De politie zette traangas in om de menigte uiteen te drijven. In de paniek die ontstond, werden heel wat bezoekers onder de voet gelopen. Naast de zeker 174 doden raakten ook ruim 300 mensen gewond.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is "diep geschokt" over het "tragische incident". "Onze gedachten zijn bij de families van de slachtoffers en zij die gewond zijn geraakt", zegt hij.

In de Eredivisie staan zondag vijf wedstrijden op het programma: Fortuna Sittard-FC Volendam (12.15 uur), NEC-Feyenoord, Excelsior-FC Utrecht (beide 14.30 uur), RKC Waalwijk-Sparta Rotterdam (16.45 uur) en FC Emmen-sc Heerenveen (20.00 uur).

Ook in Spanje minuut stilte bij duels

In La Liga wordt zondag bij vier wedstrijden een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Indonesië. Landskampioen Real Madrid speelt om 21.00 uur een thuiswedstrijd tegen CA Osasuna.

Ook enkele andere Europese topclubs, zoals Liverpool, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona en Atlético Madrid, betuigen via de sociale media hun medeleven met de slachtoffers in Indonesië.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino laat ook van zich horen. "De voetbalwereld is in shock vanwege de tragische incidenten die hebben plaatsgevonden. Dit is een donkere dag voor iedereen die betrokken is bij het voetbal. Een ongekende tragedie."

De tragedie in Indonesië behoort tot de grootste stadionrampen ooit. Voor zo ver bekend vielen in 1964 in Lima de meeste doden bij een voetbalwedstrijd bij de interland tussen Peru en Argentinië. Peruaanse fans bestormden toen het veld, waarop de politie traangas inzette. Er vielen 328 doden in het gedrang.

