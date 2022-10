Tottenham-coach Conte: 'Niveau Premier League is hoger dan dat van arbitrage'

Tottenham Hotspur-manager Antonio Conte heeft zaterdag na de verloren Londense derby tegen Arsenal (3-1) zijn vraagtekens gezet bij het niveau van de arbitrage. De Italiaan vindt dat er vaker één lijn moet worden getrokken in de Premier League.

"In Engeland is het moeilijk, omdat er niet één lijn wordt getrokken. Soms zie je een overtreding die rood waard is, terwijl er een gele kaart of helemaal niks wordt gegeven. En soms wordt er rood getrokken als geel meer op z'n plaats is. Daar moeten ze aan werken", zei Conte op zijn persconferentie na de wedstrijd.

"In Italië komen de scheidsrechters bijvoorbeeld bijeen om samen de beelden terug te kijken en zich te verbeteren. Ik weet niet of ze dat in Engeland ook doen, maar het zou geen slecht idee zijn. Het niveau in de Premier League is heel hoog en we hebben een arbitrage en VAR van hetzelfde niveau nodig. Alles moet top zijn."