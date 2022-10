Go Ahead Eagles stunt opnieuw tegen Ajax: 'We worden een soort angstgegner'

De spelers van Go Ahead Eagles zijn trots dat ze Ajax zaterdagavond opnieuw puntenverlies hebben kunnen bezorgen in de Eredivisie (1-1). Het is al de derde ontmoeting op rij dat de Amsterdammers niet van de ploeg uit Deventer wonnen.

Door onze sportredactie

"We worden een soort angstgegner", zei aanvoerder Bas Kuipers na het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen ESPN. Vorig jaar beet Ajax zich voor eigen publiek ook stuk op Go Ahead Eagles (0-0) en later in het seizoen ging de landskampioen in De Adelaarshorst zelfs met 2-1 ten onder.

"Na een minuut of twintig geloofde ik voor het eerst dat we konden stunten. Het stond toen nog 0-0 en dan weet je dat je de eerste storm hebt overleefd. Ik kreeg toen wel kleine flashbacks naar vorig seizoen. In de tweede helft keek ik op de klok en zaten we in de 65e minuut. Toen dacht ik: dit moet kunnen."

Ajax, dat zonder vaste krachten Edson Álvarez, Mohammed Kudus, Steven Berghuis en Steven Bergwijn begon, speelde in een veel te laag tempo. Davy Klaassen zette de thuisploeg op slag van rust wel op voorsprong, maar Willum Willumsson benutte in de 78e minuut een van de spaarzame kansen van Go Ahead.

Ajax beet zich opnieuw stuk op Go Ahead Eagles. Foto: Pro Shots

Hake: 'Gelijkspelen bij Ajax is een topprestatie'

In de slotfase wist Ajax, net als in de rest van de wedstrijd, amper tot goede kansen te komen. Go Ahead-trainer René Hake vindt dat het matige spel van de Amsterdammers ook op het conto van zijn ploeg te schrijven is.

"We wisten dat we de ruimtes klein en dicht moesten houden en dat hebben we een groot gedeelte van de wedstrijd goed kunnen doen. Dan haal je het tempo eruit zonder veel arbeid te hoeven leveren", zei Hake, die met zijn ploeg voor de derde wedstrijd op rij ongeslagen bleef.

"Gelijkspelen bij Ajax is een topprestatie voor Go Ahead. Het gaat erom dat we onze principes blijven volgen en dan hoop je dat het resulteert in punten. Dat is de laatste wedstrijden gelukt, dus dat geeft vertrouwen en goede moed."

