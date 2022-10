Debuterende Cocu ziet ook na harde nederlaag lichtpuntjes bij Vitesse

Phillip Cocu is zaterdagavond niet geschrokken van zijn eerste wedstrijd als trainer van Vitesse. De Eindhovenaar ziet ook na de kansloze nederlaag bij FC Twente (3-0) voldoende aanknopingspunten.

Door onze sportredactie

"Zo'n 3-0-nederlaag is altijd een grote teleurstelling, ook voor de spelers. De mindere dingen moeten eruit. Maar ik heb ook dingen gezien die ik vaker wil terugzien in het team", zei de 51-jarige Cocu zaterdag in De Grolsch Veste tegen ESPN.

Het kwaliteitsverschil tussen FC Twente en Vitesse werd duidelijk zichtbaar in Enschede, al stond het halverwege 'nog maar' 1-0 door een doelpunt van Joshua Brenet. De thuisploeg liep in de laatste twintig minuten alsnog verder weg bij de Arnhemmers door goals van Virgil Misidjan en Gijs Smal.

"FC Twente was in de counter net zo gevaarlijk als in balbezit. Dan weet je dat je tegen een team speelt dat al enige tijd met elkaar samen is", aldus Cocu, die vorige week werd aangesteld als opvolger van de naar VfL Bochum vertrokken Thomas Letsch. "FC Twente was beter en heeft terecht gewonnen. Dus er is voor ons werk aan de winkel."

De spelers van Vitesse bedanken het meegereisde publiek na de 3-0-nederlaag tegen FC Twente. Foto: Pro Shots

Aanvoerder Bero: 'Alles ging fout, niks werkte'

De nederlaag tegen Twente is een nieuwe dreun voor Vitesse, dat dit seizoen nog maar vijf punten pakte en de zestiende plek in de Eredivisie bezet. Aanvoerder Matús Bero zag in De Grolsch Veste wat minder lichtpuntjes dan zijn nieuwe trainer.

"Alles ging fout. We moeten eerlijk zijn, niks werkte", zei hij tegen ESPN. "De coach is er pas enkele dagen, dus het is heel moeilijk om in zo'n korte tijd nieuwe dingen te leren. We zijn terneergeslagen, maar we moeten nu opstaan. We trainen hard genoeg en doen ons best. Maar het is niet voldoende."

Cocu toont begrip voor de kritische woorden van zijn aanvoerder. "Ik begrijp wel dat hij een vervelend gevoel heeft. Dan ga je geen positief verhaal houden. Voor mij is nu het belangrijkste om te kijken waar we naartoe willen als team. Ik ben tevreden over de houding van de ploeg en ik wil geen koppies naar beneden zien."

Volgende week wacht voor Vitesse een cruciale thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Limburgers hebben een punt minder en staan momenteel op de zeventiende plek, maar ze spelen zondag nog tegen FC Volendam (aftrap 12.15 uur).

