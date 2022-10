Cocu debuteert bij Vitesse met kansloze nederlaag tegen FC Twente

Phillip Cocu heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd als trainer van Vitesse verloren. De Arnhemmers gingen met 3-0 onderuit bij FC Twente en blijven zodoende in de degradatiezone van de Eredivisie steken.

Twente was in de eerste helft de betere partij en dat kwam ook tot uitdrukking in de score. Joshua Brenet schoot na een half uur spelen de 1-0 tegen de touwen na goed voorbereidend werk van Vaclav Cerný. De Tsjech raakte even daarvoor bij een ingestudeerde vrije trap nog het aluminium.