Scorende Klaassen schaamt zich kapot voor gelijkspel tegen Go Ahead

Davy Klaassen is diep teleurgesteld na het gelijkspel van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De middenvelder kwam weliswaar tot scoren, maar de Amsterdammers speelden uiteindelijk met 1-1 gelijk.

Door onze sportredactie

"Het is leuk als je scoort, maar je schaamt je kapot als je 1-1 tegen Go Ahead speelt", baalde Klaassen na afloop van de wedstrijd bij ESPN.

De Oranje-international zette Ajax op slag van rust op voorsprong. De ploeg van coach Alfred Schreuder verzuimde de score daarna uit te breiden. Twaalf minuten voor tijd profiteerde Go Ahead met de gelijkmaker van Willum Willumsson.

"We kunnen veel beter dan dit", concludeerde Klaassen. "Als je 1-0 voor staat, mag je dit nooit meer weggeven. We hebben genoeg kansen gehad voor de 2-0."

"De veldbezetting was niet helemaal perfect. De verkeerde spelers hielden het breed. De buitenspelers moesten het breed houden, maar Kenneth (Taylor, red.) en Grillitsch hielden het juist vaker breed. In de tweede helft ging het beter, maar konden we de kansen niet benutten."

Teleurstelling bij Ajax en vreugde bij Go Ahead Eagles na de wedstrijd. Foto: Pro Shots

Schreuder: 'Ik zou deze elf zo weer opstellen'

Schreuder voerde tegen Go Ahead flink wat wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de vorige wedstrijd van Ajax. Zo maakten Florian Grillitsch en Lucas Ocampos hun basisdebuut en verscheen ook Brian Brobbey aan de aftrap. Steven Bergwijn en Mohammed Kudus begonnen op de bank.

Ondanks het gelijkspel zou Schreuder het achteraf gezien niet anders hebben gedaan. "Ik zou het zo weer doen", liet de coach weten. "We moesten deze wedstrijd gewoon met 1-0 of 2-0 winnen."

"De ruimtes waren heel klein en we vonden elkaar te stroef", vervolgde Schreuder. "Voorin waren we te statisch en te weinig creatief om het uit elkaar te spelen."

Desondanks maakt Schreuder zich geen zorgen. "Het was geen hele goede wedstrijd van ons, maar ik had niet het idee dat Go Ahead aan het aandringen was. Het paste niet in het beeld van de wedstrijd dat het 1-1 zou worden."

Door het gelijkspel verzuimde Ajax de koppositie te pakken. De Amsterdammers staan nu tweede en hebben één punt achterstand op AZ, dat met 1-4 bij FC Groningen won.

