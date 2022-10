Clasie bedankte voor Oranje vanwege blessureverleden en 'bizar' speelschema

Jordy Clasie zat afgelopen interlandperiode niet bij de selectie van Oranje, maar volgens de middenvelder was dat zijn eigen keuze. De aanvoerder van AZ wilde naar eigen zeggen niet te veel risico's nemen vanwege zijn blessureverleden en het drukke speelschema.

Door onze sportredactie

Clasie wilde zaterdag na de 1-4-overwinning tegen FC Groningen in eerste instantie weinig kwijt over zijn absentie bij het Nederlands elftal van Louis van Gaal. "Ik heb daar contact over gehad met de bondscoach en dat blijft verder tussen ons", zei Clasie bij ESPN.

De middenvelder gaf na aandringen meer informatie prijs. "Nee, ik ben niet gepasseerd. Ik heb een iets lastigere periode gehad, met name met mijn knie. Ik heb samen met de medische staf besloten dat het niet het juiste moment is om te gaan. Ook omdat we bizar veel wedstrijden spelen", doelde hij op de tien duels die AZ nog speelt tot midden november.

Clasie zei niet te verwachten dat zijn keuze invloed heeft op zijn mogelijke plek in de selectie voor het WK, dat op 20 november van start gaat in Qatar. "Laten we gewoon zo doorgaan bij AZ en dan zien we wel wat er gaat gebeuren."

De middenvelder meldde zich in mei ook al af voor de duels van Oranje in de Nations League met België, Wales, Polen en opnieuw Wales. Destijds kampte hij ook met knieproblemen. "Ik moet nu voor mezelf en mijn lichaam kiezen", zei hij toen. "Ik vind het jammer om er niet bij te zijn. Maar ik denk dat dit de juiste keuze voor mezelf is."

Nederland won in de afgelopen interlandperiode tweemaal zonder Clasie in de selectie. Oranje versloeg op 22 september Polen met 0-2 in de Nations League, waarna afgelopen zondag de groepsfase werd afgesloten met een 1-0-zege op België.

