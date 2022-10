Ajax bijt zich weer stuk op Go Ahead en verzuimt te profiteren van misstap PSV

Ajax heeft zaterdagavond verzuimd te profiteren van het verlies van PSV op bezoek bij SC Cambuur (3-0). In een matig duel speelde de regerend landskampioen met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles.

Door onze sportredactie

Ajax maakte vrijwel de hele wedstrijd een matige indruk tegen Go Ahead, maar kwam op slag van rust wel op voorsprong via Davy Klaassen. De ploeg van trainer Alfred Schreuder verzuimde in de tweede helft de score op te voeren, waarna Go Ahead via Willum Willumsson in een zeldzame uitbraak toesloeg.

Het is de derde keer op rij dat Ajax in de Eredivisie punten verspeelt tegen Go Ahead Eagles. Vorig seizoen speelden beide ploegen in de Johan Cruijff ArenA eveneens gelijk (0-0). Het duel in De Adelaarshorst werd met 2-1 gewonnen door de thuisploeg.

Door het puntenverlies verzuimt Ajax bovendien de koppositie weer in handen te nemen. AZ is na de 1-4-winst bij FC Groningen de verrassende nummer één. PSV verloor eerder op de dag met ruime cijfers op bezoek bij SC Cambuur (3-0) en heeft één punt minder dan Ajax.

Bij Ajax stonden met het oog op het Champions League-duel met Napoli veel spelers in de basis die normaal als reserve fungeren. Onder anderen Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Steven Bergwijn begonnen op de bank, waardoor Brian Brobbey, Florian Grillitsch en Lucas Ocampos startten.

Het duel van Ajax met Napoli, dat de eerste twee groepswedstrijden van de Champions League won, vindt dinsdag om 21.00 uur plaats in de Johan Cruijff ArenA. Daarna gaat de 36-voudig kampioen in de Eredivisie op bezoek bij FC Volendam.

Davy Klaassen zette Ajax nog op voorsprong. Foto: Pro Shots

Klaassen maakt openingstreffer

Met de vele nieuwelingen in de basis begon Ajax de jacht op eerherstel na de 2-1-nederlaag tegen AZ in het laatste duel voor de interlandperiode. Door dat verlies raakte Ajax de koppositie kwijt aan PSV, dat in de vorige speelronde van Feyenoord won.

In de eerste helft maakte Ajax een weinig geïnspireerde indruk. Ajax creëerde nauwelijks kansen, tot de bal in de 38e minuut via Klaassen wat fortuinlijk voor de voeten van Brobbey viel. De spits schoot van dichtbij hard tegen keeper Jeffrey de Lange, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep.

De kans van Brobbey was voor Ajax het begin van een betere fase, die leidde tot het openingsdoelpunt van Klaassen. De inlopende middenvelder werkte een voorzet van Tadic binnen met een subtiele voetbeweging. Het betekende voor Tadic zijn zesde assist van het seizoen.

Willum Willumsson viert zijn gelijkmaker. Foto: Pro Shots

Ajax swingt ook na rust niet

Het Ajax-publiek kon ook in de tweede helft weinig genieten, waardoor de fans van Go Ahead Eagles mochten hopen op een resultaat. De Deventenaren hielden tien minuten na rust wel even hun adem in bij een val van Kenneth Taylor in het strafschopgebied, maar de arbitrage zag er geen strafschop in.

Na ruim een uur spelen haalde Schreuder basisdebutanten Grillitsch en Ocampos naar de kant en bracht hij Álvarez en Bergwijn binnen de lijnen. Het tweetal kon er niet voor zorgen dat de thuisploeg ging swingen, waardoor de marge één bleef.

Go Ahead profiteerde in de slotfase optimaal van het matige spel van Ajax, dat twaalf minuten voor het eindsignaal de gelijkmaker incasseerde. Willumsson was trefzeker met een tegendraads schot, waarna het eindoffensief van Ajax geen resultaat opleverde.

