AZ zet ongeslagen reeks voort in Groningen en grijpt koppositie

AZ heeft zaterdag een eenvoudige overwinning geboekt tegen FC Groningen in de Eredivisie. De ploeg van coach Pascal Jansen kwam razendsnel op voorsprong en gaf daarna de leiding niet meer uit handen: 1-4. Door de zege passeren de Alkmaarders PSV, dat eerder op de avond met 3-0 verloor bij SC Cambuur.

Jesper Karlsson maakte zijn rentree bij AZ. De aanvaller raakte in de laatste wedstrijd van vorig seizoen geblesseerd en kwam sindsdien niet meer in actie. De herstelde Zweed speelde een grote rol bij de openingstreffer. Doelman Michael Verrips kon een afstandsschot van de aanvaller niet goed verwerken, waarna Dani de Wit alert reageerde: 0-1 na twee minuten.

Een kwartier later verdubbelde AZ de voorsprong via Karlsson, op aangeven van Tijjani Reijnders. Op slag van rust deed Groningen iets terug via Ricardo Pepi, die uit de draai knap raak schoot. Milos Kerkez zorgde echter al snel in de tweede helft voor de beslissing. De linksback werd goed weggestuurd door Reijnders en verschalkte vervolgens Verrips.

AZ is met zes overwinningen en twee gelijke spelen nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. De ploeg passeert PSV op de ranglijst en is nu koploper. Later op de avond speelde Ajax voor eigen publiek met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles en verzuimde daardoor de koppositie over te nemen van AZ. FC Groningen blijft door de nederlaag op de twaalfde plek steken.