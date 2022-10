Barça boekt nipte zege zonder Memphis en De Jong, PSG moeizaam langs Nice

FC Barcelona heeft de zegereeks in La Liga zaterdag voortgezet. De Catalanen wonnen met 0-1 bij Real Mallorca en gaan in ieder geval voor een dag aan kop. In Frankrijk boekte Paris Saint-Germain een moeizame thuiszege op OGC Nice: 2-1.

Door onze sportredactie

Robert Lewandowski maakte in de twintigste minuut het enige doelpunt bij Mallorca-Barcelona. De Pool dribbelde het zestienmetergebied binnen, kapte een tegenstander af en krulde de bal fraai in de rechterhoek.

Frenkie de Jong en Memphis Depay ontbraken bij Barcelona. Beide Oranje-internationals liepen een hamstringblessure op in de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen.

Dankzij de overwinning neemt Barcelona de koppositie over van Real Madrid. 'De Koninklijke' heeft één punt minder en komt zondag nog thuis in actie tegen Osasuna.

Álvaro Morata zorgde met een fraaie lob voor de 0-2 van Atlético Madrid. Foto: Reuters

Atlético klopt Sevilla in recordduel Koke

Eerder op de dag won Atlético Madrid met 0-2 bij Sevilla. Marcos Llorente opende na een klein half uur de score met een schuiver in de linkerhoek. Vroeg in de tweede helft verdubbelde Álvaro Morata de voorsprong met een fraaie lob over Sevilla-doelman Yassine Bounou.

Koke speelde zijn 554e wedstrijd voor Atlético Madrid en is daarmee nu alleen recordhouder. De Spaanse middenvelder passeerde zijn landgenoot Adelardo Rodríguez, die in de jaren vijftig, zestig en zeventig actief was voor 'Los Colchoneros'.

Karim Rekik had een basisplaats bij Sevilla, maar viel na een klein half uur geblesseerd uit. De ploeg van coach Julen Lopetegui zakt door de nederlaag naar de zestiende plaats. Atlético klimt naar de vijfde plek.

Vreugde bij Kylian Mbappé na de 2-1 voor Paris Saint-Germain. Foto: AFP

Invaller Mbappé bezorgt PSG winst met late treffer

In Frankrijk won Paris Saint-Germain dankzij een late treffer van Kylian Mbappé met 2-1 van Nice. De aanvaller, die na een uur spelen inviel, kwam zeven minuten voor tijd tot scoren in het Parc des Princes.

Eerder in de wedstrijd had Lionel Messi de score geopend voor PSG. De Argentijn was na een klein half uur voor het eerst trefzeker uit een directe vrije trap namens de Franse topclub. Gaëtan Laborde tekende kort na rust met intikker voor de gelijkmaker van Nice, waar Pablo Rosario de hele wedstrijd meedeed.

Dankzij de overwinning gaat Paris Saint-Germain aan kop in de Ligue 1. De ploeg van coach Christophe Galtier heeft twee punten voorsprong op Olympique de Marseille.

