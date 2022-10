Atlético wint bij Sevilla in recordduel Koke, Rekik valt geblesseerd uit

Delen via E-mail

Atlético Madrid heeft zaterdag in La Liga de uitwedstrijd tegen Sevilla gewonnen. De Madrilenen waren in een recordduel van Koke met 0-2 te sterk voor 'Los Rojiblancos', waarbij Karim Rekik geblesseerd uitviel.

Marcos Llorente opende na een klein half uur de score met een schuiver in de linkerhoek. Vroeg in de tweede helft verdubbelde Álvaro Morata de voorsprong met een fraaie lob over Sevilla-doelman Yassine Bounou.