Bosschaart hoopt dat Cambuur-spelers 'drinken en kotsen' na stunt tegen PSV

Assistent-trainer Pascal Bosschaart vindt dat de spelers van Cambuur het tactische plan tegen PSV uitstekend hebben uitgevoerd. De Friezen wonnen zaterdag voor het eerst in de clubgeschiedenis van de Eindhovenaren (3-0).

Door onze sportredactie

"Eens moet de eerste keer zijn", zei Bosschaart opgetogen in gesprek met ESPN. "Ik vond ons echt heel goed, zowel in de eerste als de tweede helft. Het leuke van trainer zijn, is als dingen waar je op traint ook uitkomen. Dat was vandaag het geval en dat is mooi."

Bosschaart, die de geschorste hoofdcoach Henk de Jong aan de kant verving, zegt dat ze PSV uitvoerig hebben geanalyseerd. "Ze zetten druk met twee spitsen. Twee middenvelders blijven staan, ten opzichte van onze drie middenvelders. Dat was constant het verhaal deze wedstrijd, dat was mooi om te zien."

Door de zege bieden kroegen in Leeuwarden onbeperkt eten en drinken aan de selectie aan. "We hebben de jongens een dagje vrij gegeven", lachte Bosschaart. "Ik hoop dat ze gaan drinken, kotsen, drinken, kotsen. Dat had Marco Tol vandaag ook. Hij was niet helemaal fit en kotste vóór de wedstrijd, maar ook in de rust. Dat is karakter."

Silvester van der Water viert zijn openingstreffer tegen PSV. Foto: ANP

Van der Water: 'We moeten nu doorpakken'

Silvester van der Water opende tegen PSV de score in Leeuwarden, de dag na zijn 26e verjaardag. "Dit is een verlaat verjaardagscadeautje", begon de aanvaller. "We hebben met het hele team gepresteerd en gevochten."

"We hebben veel commentaar gekregen, dat we niet genoeg meters maakten en niet goed genoeg voetbalden. Maar vandaag hebben we het echt laten zien", zei Van der Water, die door de overwinning met zijn ploeg naar de dertiende plek in de Eredivisie is gestegen.

Van der Water denkt dat Cambuur genoeg kwaliteiten heeft om degradatie te voorkomen. "We moeten nu doorpakken en in de Eredivisie blijven. Dat blijft het doel. Er komen nog veel wedstrijden aan. Daarin moeten we ook laten zien wat we kunnen."

