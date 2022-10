Gakpo kritisch na stevige nederlaag bij Cambuur: 'PSV-onwaardig'

PSV-aanvoerder Cody Gakpo stak zijn teleurstelling na de stevige 3-0-nederlaag tegen SC Cambuur niet onder stoelen of banken. De aanvaller stelde onder meer dat niet één PSV-speler zaterdagavond een goed niveau haalde.

Door onze sportredactie

"Vandaag was niet goed. Niemand gaf thuis, het was onder de maat. Dit was PSV-onwaardig. We moeten ons herpakken", was Gakpo voor de camera van ESPN duidelijk in zijn uitspraken.

De aanvaller zag een aantal oorzaken voor de matige prestatie van zijn ploeg. "Onze insteek was goed, om een paar keer goed onderuit te voetballen. Dat lukte na verloop van tijd niet meer, waardoor er twijfel kwam in het team. Dan worden de ruimtes te groot en daardoor liepen we achter de feiten aan. Gewoon een slechte wedstrijd."

Gakpo ontzag ook zichzelf niet toen hem werd gevraagd naar de grote kans die hij bij een 1-0-tussenstand miste. "Het was onder de maat, die bal moet erin. Maarja, dan is het zo'n wedstrijd. Dat is ook voetbal." In de slotfase liepen de Friezen nog uit naar 3-0.

Cody Gakpo in overleg met PSV-trainer Ruud van Nistelrooij. Foto: ANP

'Dit komt knetterhard aan'

Trainer Ruud van Nistelrooij spreekt van een "harde tik" voor zijn elftal. "Dit moeten we incasseren. Er zit niks anders op."

Bij rust was de stand nog in evenwicht. "Wij kregen de eerste kansen van de wedstrijd. Daar moet je er misschien eentje van maken. We gaven zelf niet veel weg", aldus Van Nistelrooij, die zijn ploeg met name worstelen in balbezit.

"Mijn eerste indruk is dat we te weinig creëren. We hadden moeite voorin, hadden te weinig stootkracht en konden Cambuur niet constant onder druk houden. We leden te veel balverlies, waardoor we ook niet hoger op het veld kwamen."

PSV is door de nederlaag de koppositie kwijt aan Ajax, dat om 20.00 uur tegen Go Ahead Eagles speelt. Beide clubs hebben evenveel punten (achttien), maar de Amsterdammers beschikken op dit moment over een beter doelsaldo.

Ook AZ (nu zeventien punten) kan PSV dit weekend passeren op de ranglijst. De Alkmaarders spelen om 18.45 uur tegen FC Groningen.

