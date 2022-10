PSV lijdt zware en historische nederlaag bij Cambuur en is koppositie alweer kwijt

PSV heeft zaterdag voor het eerst in de clubhistorie verloren van SC Cambuur. Op bezoek in Friesland ging de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij met pijnlijke cijfers (3-0) onderuit, waardoor PSV de koppositie kwijt is aan Ajax.

Door onze sportredactie

Silvester van der Water maakte in de 54e minuut met een fraai afstandsschot het eerste doelpunt in het Cambuur Stadion. De buitenspeler schoot op aangeven van Tom Boere hard in de linkerbovenhoek. Het betekende het eerste thuisdoelpunt van Cambuur dit seizoen.

Na de openingsgoal van de thuisploeg kwam PSV, dat vooral in de eerste helft een matige indruk maakte, ietwat beter in het spel. De gelijkmaker van de Eindhovenaren bleef uit. Sterker nog: Mitchel Paulissen en Sai van Wermeskerken voerden de score op tot 3-0.

Het betekent voor PSV de eerste nederlaag tegen Cambuur in de clubgeschiedenis. De club uit Eindhoven was tot zaterdag ongeslagen in al zijn zestien Eredivisie-wedstrijden tegen Cambuur (W14-G2-V0). Ook in de beker verloor PSV nooit van Cambuur.

Door de nederlaag in Friesland is PSV de koppositie na één wedstrijd alweer kwijt. Voor de interlandperiode zegevierden de Eindhovenaren nog in de spectaculaire topper tegen Feyenoord, terwijl Ajax op bezoek bij AZ voor het eerst dit seizoen verloor.

Ajax had voor aanvang van een minder doelsaldo (+18 om +17), maar nu staat Ajax op basis van een beter doelsaldo weer eerste. De Amsterdammers nemen het later op zaterdag (20.00 uur) in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. Ook AZ kan PSV bij winst op FC Groningen (aftrap 18.45 uur) passeren.

De spelers van Cambuur vieren de overwinning met de fans. Foto: ANP

Cambuur speelt dapper zonder vaste elf

PSV won voor de interlandperiode met 4-3 van Feyenoord en nam de leiding in de Eredivisie over van Ajax, dat verloor bij AZ (2-1). Op bezoek bij Cambuur wilde de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij doorpakken, maar daar was in de eerste helft weinig van te zien.

PSV kreeg in de eerste minuut nog een goede kans via Ismael Saibari, maar in het vervolg van de eerste helft hanteerde de koploper aan de bal een veel te laag tempo. Daardoor slaagde Cambuur er - gesteun door de eigen fans - simpel in om stand te houden.

Cambuur, dat door schorsingen en blessures niet met de vaste elf aan kon treden, kreeg in het laatste kwartier voor rust bovendien de beste kansen. Jamie Jacobs, Daniël van Kaam en Remco Balk slaagden er niet in om doelman Walter Benítez te kloppen.

Cody Gakpo baalt van een gemiste kans. Foto: Pro Shots

Sangaré, Obispo en Gakpo krijgen kansen

Een kleine tien minuten na rust deed Cambuur de Eindhovenaren alsnog pijn. Silvester van der Water kreeg de bal van Tom Boere en haalde van een meter of achttien verwoestend uit. Benítez had geen kans bij de poging van de aanvaller, die zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte.

PSV moest op jacht naar de gelijkmaker, maar had moeite om de bal goed rond te laten gaan. Desondanks kregen Ibrahim Sangaré en Armando Obispo mogelijkheden. De grootste kans was voor Cody Gakpo, die er oog in oog met doelman João Virgínia niet in slaagde om de doelman te omspelen.

Terwijl PSV zich opmaakte voor een slotoffensief, profiteerde Cambuur van de geboden ruimte. Paulissen was het eindstation van een fraaie Cambuur-aanval, waarna Van Wermeskerke de tweede competitienederlaag van het seizoen voor PSV nog pijnlijker maakte.

