PSV lijdt historische nederlaag bij Cambuur en is koppositie alweer kwijt

PSV heeft zaterdag voor het eerst in de clubhistorie verloren van SC Cambuur. Op bezoek in Friesland ging de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij ging met pijnlijke cijfers (3-0) onderuit, waardoor PSV de koppositie kwijt is aan Ajax.

Door onze sportredactie

Silvester van der Water maakte in de 54e minuut met een fraai afstandsschot het eerste doelpunt in het Cambuur Stadion. De buitenspeler schoot op aangeven van Tom Boere hard in de linkerbovenhoek. Het betekende het eerste thuisdoelpunt van Cambuur dit seizoen.

Na de openingsgoal van de thuisploeg kwam PSV, dat vooral in de eerste helft een matige indruk maakte, ietwat beter in het spel. De gelijkmaker van de Eindhovenaren bleef uit. Sterker nog: Mitchel Paulissen en Sai van Wermeskerken voerden de score op tot 3-0.

Het betekent voor PSV de eerste nederlaag tegen Cambuur in de clubgeschiedenis. De club uit Eindhoven was tot zaterdag ongeslagen in al zijn zestien Eredivisie wedstrijden tegen Cambuur (W14-G2-V0). Ook in de beker verloor PSV nooit van Cambuur.

Door de nederlaag in Friesland is PSV de koppositie na één speelronde alweer kwijt. Voor de interlandperiode zegevierden de Eindhovenaren nog in de spectaculaire topper tegen Feyenoord, terwijl Ajax op bezoek bij AZ voor het eerst dit seizoen verloor.

Ajax had voor aanvang van een minder doelsaldo (+18 om +17), maar nu staat Ajax op basis van een beter doelsaldo weer eerste. De Amsterdammers nemen het later op zaterdag in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. De aftrap van het duel in de Johan Cruijff ArenA is om 20.00 uur.

