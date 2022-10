Liverpool morst punten in spektakelstuk tegen Brighton, Chelsea ontsnapt

Liverpool heeft zaterdag opnieuw punten laten liggen in de Premier League. De tegenstander van Ajax in de Champions League speelde in een spektakelstuk met 3-3 gelijk tegen Brighton & Hove Albion. Chelsea won op de valreep bij Crystal Palace: 1-2.

Liverpool stond op Anfield binnen achttien minuten met 0-2 achter tegen Brighton. Leandro Trossard opende al in de vierde minuut de score bij een prachtige aanval van de bezoekers. Een kwartier later was de Belg na een combinatie met Solomon March opnieuw trefzeker.

Liverpool raakte niet van slag door de snelle achterstand en kwam na ruim een half uur terug in de wedstrijd via Roberto Firmino. De Braziliaan tikte raak op aangeven van Mohamed Salah. Vroeg in de tweede helft zorgde Firmino ook voor de gelijkmaker.

Na ruim een uur maakte Liverpool de comeback compleet met de 3-2. Brighton-verdediger Adam Webster kopte de bal uit een hoekschop in eigen doel. Brighton gaf zich desondanks niet gewonnen en sleepte er een punt uit dankzij een derde doelpunt van Trossard in de slotfase.

Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool, dat nu negende staat. Bij nummer vier Brighton maakte Joël Veltman de negentig minuten vol en debuteerde Roberto De Zerbi als coach. De Zerbi is de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Graham Potter.

Chelsea wint op valreep bij Crystal Palace

Potter kwam bij zijn competitiedebuut voor Chelsea wel tot winst in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Uitgerekend Conor Gallagher, die vorig seizoen door Chelsea nog aan Crystal Palace werd verhuurd, maakte in de slotfase de winnende treffer.

Odsonne Édouard bracht Crystal Palace met een schot in de bovenhoek al na zeven minuten op voorsprong. Zeven minuten voor rust herstelde Pierre-Emerick Aubameyang het evenwicht.

De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar invaller Gallagher bezorgde Chelsea met een fraai afstandsschot in de negentigste minuut toch nog de winst. 'The Blues' bezetten de vijfde plaats.

Newcastle United haalde met 1-4 uit bij Fulham, dat vanaf de achtste minuut met tien man stond door een rode kaart voor Nathaniel Chalobah. Everton won met 1-2 bij Southampton en Bournemouth-Brentford eindigde in 0-0.

