Union Berlin en Dortmund begaan misstap, Letsch bij debuut hard onderuit

Koploper Union Berlin en Borussia Dortmund hebben zaterdag verloren in de Bundesliga. De club van Sheraldo Becker liep tegen Eintracht Frankfurt tegen de eerste seizoensnederlaag aan (2-0), terwijl Dortmund een voorsprong weggaf tegen 1. FC Köln (3-2). Trainer Thomas Letsch debuteerde bij VfL Bochum met een forse nederlaag tegen RB Leipzig.

Union Berlin keek na 45 minuten al tegen een 2-0-achterstand aan tegen Eintracht Frankfurt. Voormalig PSV'er Mario Götze opende de score en vlak voor rust verdubbelde Jesper Lindstrøm de voorsprong. Eintracht-spits Randal Kolo Muani moest in de tweede helft inrukken met zijn tweede gele kaart, maar de thuisploeg trok alsnog de zege over de streep. Becker werd halverwege het tweede bedrijf gewisseld.

Dortmund kon niet profiteren van de misstap van Union Berlin. De ploeg van coach Edin Terzic kwam door een goal van Julian Brandt nog op 0-1, maar daarna kwam FC Köln tot drie doelpunten via Florian Kainz, Steffen Tigges en Dejan Ljubicic. Door een eigen goal van Benno Schmitz koesterde Dortmund nog hoop, maar het bleef 3-2. Basisspeler Donyell Malen werd een kwartier voor tijd gewisseld.

SC Freiburg veroverde de tweede plek in de Bundesliga door een benauwde 2-1-overwinning tegen 1. FSV Mainz 05. Michael Gregoritsch en Daniel-Kofi Kyereh verzorgden de doelpunten voor de ploeg van doelman Mark Flekken. Namens Mainz was Aaron Martin trefzeker.

Voormalig Vitesse-trainer Letsch heeft zijn eerste wedstrijd bij Bochum met duidelijke cijfers verloren. Leipzig was met 4-0 te sterk door doelpunten van Timo Werner (twee keer) en Christopher Nkunku (twee keer). Bochum blijft met slechts een punt uit acht duels hekkensluiter in de Bundesliga. VfL Wolfsburg, met verdediger Micky van de Ven in de basis, won met 3-2 van VfB Stuttgart en stijgt naar plek dertien.