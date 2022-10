Napoli in generale repetitie voor CL-duel met Ajax snel klaar met Torino

Napoli heeft drie dagen voor de uitwedstrijd bij Ajax in de Champions League eenvoudig afgerekend met Torino in de Serie A. Mede dankzij twee vroege treffers van André-Frank Zambo Anguissa won de ploeg van trainer Luciano Spalletti met 3-1.

Door onze sportredactie

Napoli startte furieus in het eigen Stadio Diego Armando Maradona. Torino, waar oud-Ajacied Perr Schuurs vijf minuten voor tijd inviel, werd van meet af aan met de rug tegen de muur gezet.

Napoli leek al vroeg in veilige haven te zijn door twee doelpunten van Zambo Anguissa. De Kameroense middenvelder had namens de ploeg uit Napels nog niet gescoord in competitieverband, maar trof drieënhalve week geleden wel doel in het Champions League-treffen met Liverpool (4-0).

Acht minuten voor rust maakte Khvicha Kvaratskhelia er zelfs 3-0 van voor de koploper, die daarna de teugels enigszins liet vieren. Via Antonio Sanabria kon Torino daardoor nog voor rust iets terugdoen. In de tweede helft ging Torino op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet. Nemanja Radonjic was tien minuten voor tijd nog het dichtst bij de 3-2, maar Alex Meret bracht stijlvol redding.

Napoli is dinsdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam de tegenstander van Ajax. De Italianen gaan momenteel met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in groep A van de Champions League; Ajax heeft drie punten minder.

