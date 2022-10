Ajax-opponent Napoli wint simpel van Torino, bizar slot bij Empoli-AC Milan

Napoli heeft drie dagen voor de uitwedstrijd bij Ajax in de Champions League eenvoudig afgerekend met Torino in de Serie A. Mede dankzij twee vroege treffers van André-Frank Zambo Anguissa won de ploeg van trainer Luciano Spalletti met 3-1. AS Roma bracht Internazionale de vierde nederlaag van het seizoen toe.

Door onze sportredactie

Napoli startte het duel met Torino furieus in het eigen Stadio Diego Armando Maradona. Torino, waar oud-Ajacied Perr Schuurs vijf minuten voor tijd inviel, werd van meet af aan met de rug tegen de muur gezet.

Napoli leek al vroeg in veilige haven te zijn door twee doelpunten van Zambo Anguissa. De Kameroense middenvelder had namens de ploeg uit Napels nog niet gescoord in competitieverband, maar trof drieënhalve week geleden wel doel in het Champions League-treffen met Liverpool (4-0).

Acht minuten voor rust maakte Khvicha Kvaratskhelia er zelfs 3-0 van voor de koploper, die daarna de teugels enigszins liet vieren. Via Antonio Sanabria kon Torino daardoor nog voor rust iets terugdoen. In de tweede helft ging Torino op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet.

Napoli is dinsdag in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander van Ajax. De Italianen gaan momenteel met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in groep A van de Champions League; Ajax heeft drie punten minder.

Salvatore Foti verving de geschorste José Mourinho. Foto: Getty Images

Roma van Mourinho wint krap van Inter, Milan wint na bizar slot

Later op de dag won AS Roma in het duel tussen de nummer zes en zeven van de ranglijst nipt op bezoek bij Internazionale. Voor rust was het linksback Federico Dimarco die namens Inter de score opende met een bekeken schotje. Kort daarna maakte Paulo Dybala uit een rebound de gelijkmaker.

In de 75e minuut maakte verdediger Chris Smalling het winnende doelpunt uit een standaardsituatie. De Engelsman knikte hard raak na een afgemeten vrije trap van Lorenzo Pellegrini.

Denzel Dumfries begon in de basis bij Internazionale en werd in de tweede helft gewisseld. Stefan de Vrij, die het seizoen nog als basisspeler begon, zat de hele wedstrijd op de bank.

Empoli-AC Milan bleef lang 0-0, totdat de kampioen in de 81e minuut de score opende via Ante Rebic. De Kroaat profiteerde van slim loopwerk van Rafael Leão en werkte prima af. In de 92e minuut kwam Empoli op gelijke hoogte via een geweldige vrije trap van Nedim Bajrami.

Hierna wist AC Milan in de 94e minuut (Fodé Ballo-Touré) en zelfs in de 97e minuut (Leão) nog te scoren, waardoor het puntverlies voorkwam. De regerend landskampioen stijgt door de voor de poorten van de hel weggesleepte overwinning naar de derde plek op de ranglijst.

Rafael Leão viert het maken van de 1-3 met Ante Rebic. Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen