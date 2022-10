Ajax met Grillitsch en Ocampos tegen Go Ahead, Bergwijn op de bank

Ajax begint zaterdagavond met Florian Grillitsch en Lucas Ocampos in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ook Brian Brobbey en Davy Klaassen hebben een basisplaats, terwijl Steven Bergwijn en Steven Berghuis op de bank starten.

Het is voor Klaassen pas de derde basisplaats van het seizoen. De middenvelder start in de basis wegens rugklachten van Berghuis, die in de interland tegen België al na een half uur uitviel.

Ajax start tegen Go Ahead aan een serie van elf wedstrijden tot en met het WK in Qatar. In die periode speelt de ploeg van coach Alfred Schreuder in competitieverband onder meer tegen PSV. Ook worden alle Champions League-groepswedstrijden afgewerkt in de komende zes weken, te beginnen dinsdag thuis tegen Napoli.