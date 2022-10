Arsenal verstevigt koppositie dankzij winst in derby tegen tiental Tottenham

Arsenal heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de Premier League. De koploper was thuis met 3-1 te sterk voor Tottenham Hotspur en zette de stadgenoot zo op een grotere achterstand.

Halverwege was het nog 1-1 in het Emirates Stadium. Thomas Partey schoot in de twintigste minuut vanaf een meter of twintig schitterend raak voor Arsenal en elf minuten later tekende Harry Kane voor de gelijkmaker.