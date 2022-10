Shirt Maradona met waarde van 8,4 miljoen euro tentoongesteld tijdens WK

Het shirt waarin Diego Maradona zijn iconische doelpunten maakte in de kwartfinale van het WK 1986 tegen Engeland wordt tijdens het WK in Qatar tentoongesteld in Doha. Het blauwe Argentijnse uitshirt bracht in mei 8,4 miljoen euro op bij een veiling in Londen.

Door onze sportredactie

Het is niet bekend wie de koper was van het shirt, dat wordt uitgeleend aan het 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum. Vanaf 20 november, de dag waarop het WK begint, is daar een tentoonstelling met nog meer bijzondere WK-attributen.

Het shirt van Maradona is met 8,4 miljoen euro het duurste sportobject ooit. Het overtrof de recordprijs voor het originele, met de hand geschreven manifest uit 1892 waaruit de Olympische Spelen zijn ontstaan. Dat werd in 2019 verkocht voor 7,8 miljoen euro.

De in 2020 overleden Maradona maakte 36 jaar geleden tegen Engeland twee legendarische doelpunten in het tricot: een solo die rond de middenlijn begon en een doelpunt met de hand, dat Maradona zelf omschreef als "de hand van God".

Diego Maradona met de Engelse aanvoerder Peter Shilton voorafgaand aan de kwartfinale. Foto: Getty Images

Ook bal van eerste WK-finale tentoongesteld

Argentinië won de kwartfinale in Mexico door die twee goals met 2-1 en kroonde zich vervolgens ook tot wereldkampioen. De Engelse oud-international Steve Hodge kreeg het shirt in zijn bezit toen hij zijn eigen shirt na de wedstrijd in Estadio Azteca ruilde met dat van Maradona.

Hodge leende het tussen 2002 en 2022 uit aan een voetbalmuseum, maar besloot om het te laten veilen. Nu komt het dus weer in een museum te hangen.

De tentoonstelling in Doha duurt tot en met 1 april 2023. Naast het shirt van Maradona is ook de bal van de eerste WK-finale te bezichtigen bij de tentoonstelling. Uruguay was in die eindstrijd in 1930 als gastheer met 4-2 te sterk voor Argentinië.

Het shirt van Diego Maradona. Foto: REUTERS

Aanbevolen artikelen