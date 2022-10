PSV-trainer Van Nistelrooij kiest tegen Cambuur weer voor Simons als valse spits

PSV begint op bezoek bij SC Cambuur opnieuw met Xavi Simons in de punt van de aanval. Trainer Ruud van Nistelrooij stuurt precies dezelfde elf spelers het veld in als in de gewonnen topper tegen Feyenoord (4-3).

Opstelling SC Cambuur: Virginia; Van Wermeskerken, Tol, Bergsma, Schmidt; Jacobs, Van Kaam, Paulissen; Van der Water, Boere, Balk.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Til, Veerman; Saibari, Simons, Gakpo.

De negentienjarige Simons is de vervanger van Luuk de Jong, die langer afwezig is dan in eerste instantie werd verwacht. De spits viel ruim een maand geleden uit in de wedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League met een spierblessure en traint momenteel nog individueel.

Doordat Simons in de punt van de aanval staat, is er op het middenveld opnieuw plek voor Guus Til. De van Feyenoord overgekomen middenvelder stond tegen zijn oude werkgever voor de derde keer dit Eredivisie-seizoen in de basis.

Ondanks de afwezigheid van De Jong heeft Van Nistelrooij in de voorhoede meer te kiezen. Fredrik Oppegard en Anwar El Ghazi zijn weer fit en mogen hopen op een invalbeurt. De langer geblesseerden Mauro Júnior en Noni Madueke ontbreken nog.

SC Cambuur-PSV begint zaterdag om 16.30 uur. Het duel staat onder leiding van Pol van Boekel. PSV is door de zege op Feyenoord de koploper in de Eredivisie. Ajax, dat met een minder doelsaldo tweede staat, komt om 21.00 uur in actie tegen Go Ahead Eagles.

