Kuijt over onvrede ADO-aanhang na nieuwe nederlaag: 'Ik snap de emotie'

Trainer Dirk Kuijt begrijpt dat de supporters van ADO Den Haag ontevreden zijn over de prestaties. Toch blijft de 104-voudig Oranje-international, die zijn ploeg vrijdag met 1-3 zag verliezen van Jong PSV, positief.

Door onze sportredactie

"Ik snap dat de supporters ontevreden zijn over de resultaten", zei Kuijt tegen ESPN. "En ook dat ik af en toe hoor dat ik hier niet meer moet zijn. Ik snap die emotie."

Op de tribune in het Bingoal Stadion in Den Haag was de frustratie van de aanhang vrijdag hoorbaar en zichtbaar, zeker toen ADO na een dramatische eerste helft tegen een 0-3-achterstand aankeek. Er werd gezwaaid met witte zakdoekjes en de roep om een terugkeer van Giovanni Franken klonk. Franken was vorig seizoen interim-trainer van de hoofdmacht en is nu coach van ADO onder 21.

Kuijt benadrukte dat hij ook positieve dingen hoorde vanaf de tribunes. "Het publiek wil heel graag, ze zijn achter de ploeg blijven staan."

Witte zakdoekjes bij de fanatieke aanhang van ADO Den Haag. Foto: Getty Images

'Ik zie dingen die ik graag wil zien'

Na de nederlaag tegen Jong PSV is ADO de nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie. Twee weken geleden boekte de ploeg van Kuijt nog een knappe 1-2 overwinning op PEC Zwolle, maar dat lijkt een incident te zijn geweest. "Ik had gehoopt dat we die lijn zouden doortrekken", vertelde Kuijt, die vindt dat het spel van zijn ploeg vrijdagavond minder slecht was dan de uitslag doet vermoeden.

"Ik zag dingen waarvan ik denk: dat wil ik graag zien. Een goede aanvalsopbouw en een goede eerste kans. Als die kans erin gaat, wordt het makkelijker. We hebben het al weken moeilijk omdat we onszelf niet belonen. Het is aan ons als staf om daar keihard aan te werken."

De volgende wedstrijd van ADO is komende vrijdag. Dan is FC Eindhoven de tegenstander in het Bingoal Stadion. De ploeg van trainer Rob Penders staat na een goede seizoenstart op de derde plaats.

KKD-speelronde 9 ADO Den Haag-Jong PSV 1-3

MVV-Willem II 3-2

FC Den Bosch-Heracles 1-2

PEC Zwolle-Jong Ajax 1-1

FC Eindhoven-FC Dordrecht 1-1

Helmond Sport-TOP Oss 1-2

De Graafschap-Jong AZ 2-0

Telstar-Jong FC Utrecht 2-2

Almere City-Roda JC 2-1

