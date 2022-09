Jongeling Musiala leidt Bayern naar eerste competitiezege sinds 21 augustus

Delen via E-mail

Bayern München heeft vrijdag de eerste Bundesliga-overwinning in ruim een maand geboekt. Met de jonge Jamal Musiala als uitblinker was de ploeg van basisspeler Matthijs de Ligt met 4-0 te sterk voor Bayer Leverkusen.

Bij rust had Bayern er al drie keer gescoord in de Allianz Arena. Musiala was de aangever bij de snelle 1-0 van Leroy Sané en de 3-0 van Sadio Mané. Tussendoor tekende hij zelf voor het tweede doelpunt.