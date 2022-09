Kuijt incasseert nieuwe dreun met ADO, PEC raakt koppositie kwijt aan Heracles

Dirk Kuijt is tegen een nieuwe blamage aangelopen als trainer van ADO Den Haag. De ambitieuze club ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen de beloften van PSV. PEC Zwolle raakte de koppositie kwijt aan Heracles Almelo door met 1-1 gelijk te spelen tegen Jong Ajax.

De desastreuze avond voor ADO tekende zich al vroeg af in het Bingoal Stadion. Na 23 minuten brak Mohamed Nassoh de ban voor Jong PSV met een hard schot. Nog voor rust werd het 0-3 voor de ploeg van trainer Adil Ramzi door twee doelpunten van Jenson Seelt.

ADO deed direct na de onderbreking wat terug via Tyrese Asante, die raak kopte uit een hoekschop van Max de Waal. Daar bleef het bij in Den Haag, waardoor ADO zijn vijfde nederlaag in negen wedstrijden leed.

Door het verlies zakt ADO naar de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De club sprak bij aanvang van het seizoen uit onder de nieuwe trainer Kuijt om promotie mee te willen doen, maar kan die verwachtingen niet waarmaken. Twee weken geleden won ADO nog wel van PEC.

PEC liep in eigen huis tegen nieuw puntenverlies aan. Het team van trainer Dick Schreuder kwam op voorsprong, hoewel de ploeg vanaf de twaalfde minuut met een man minder speelde. In de slotfase maakte Jong Ajax er 1-1 van.

PEC-doelman Jasper Schendelaar kreeg in de openingsfase rood nadat hij een doorgebroken speler van Jong Ajax had getorpedeerd. Door een treffer van voormalig AZ-speler Haris Medunjanin leek PEC alsnog te gaan winnen, maar dankzij een magistrale uithaal van Kristian Hlynsson werd het alsnog gelijk. Davy van den Berg raakte in de laatste minuut van de blessuretijd nog de paal voor PEC.

PEC Zwolle is de koppositie kwijt na de puntendeling met Jong Ajax. Foto: Pro Shots

Heracles nieuwe koploper na zware avond

Heracles Almelo won met 1-2 bij FC den Bosch en is daardoor de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Almeloërs keken tegen een achterstand aan in De Vliert, maar voltooiden een kwartier voor tijd de inhaalrace dankzij Abdenego Nankishi. Heracles kan volgende week de eerste periodetitel pakken.

Nummer drie FC Eindhoven raakte door het derde gelijkspel op rij de aansluiting met de koploper verder kwijt. In de slotfase kreeg de revelatie van het seizoen de 1-1 om de oren tegen FC Dordrecht. Willem II gaf in de slotfase tegen MVV een zege helemaal uit handen. Vijf minuten voor tijd stonden de Brabanders met 1-2 voor, maar ze verloren met 3-2. De winnende treffer viel in de 95e minuut.

De Graafschap boekte tegen Jong AZ voor het eerst in acht maanden een thuiszege. Charlison Benschop en Siem de Jong scoorden voor de ploeg van trainer Adrie Poldervaart, die afgelopen week op het matje van technisch directeur Peter Bijleveld werd geroepen vanwege de slechte resultaten. De Graafschap staat op een teleurstellende vijftiende plaats.

Verder kwam Jong FC Utrecht niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Telstar, waardoor de Utrechtse beloften laatste blijven. TOP Oss bezorgde het ambitieuze Helmond Sport alweer de zevende nederlaag van het seizoen (1-2) en Almere City won ondanks een rode kaart voor trainer Alex Pastoor met 2-1 van Roda JC.

Stand boven in Keuken Kampioen Divisie 1. Heracles Almelo 9-22 (+14)

2. PEC Zwolle 9-20 (+13)

3. FC Eindhoven 9-19 (+10)

4. MVV 9-17 (+2)

5. VVV-Venlo 9-17 (+1)

