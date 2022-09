Roord helpt Wolfsburg aan koppositie en gaat met veel vertrouwen naar Oranje

Delen via E-mail

Jill Roord heeft vrijdag VfL Wolfsburg aan de koppositie in de Bundesliga geholpen. Mede dankzij een doelpunt van de middenvelder won de Duitse topclub de topper tegen Bayer Leverkusen met 6-1, waardoor Roord met veel vertrouwen naar Oranje afreist.

De 25-jarige Roord tikte na dertien minuten spelen een voorzet van Jule Brand binnen. Voor de Oranje-international was het haar tweede doelpunt van het seizoen, nadat ze vorige week tegen Hoffenheim de ban had gebroken. Die treffer volgde nadat een lucratieve transfer voor de Oldenzaalse naar FC Barcelona was afgeketst, omdat Wolfsburg de overgang tegenhield.